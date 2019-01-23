Gaziantep Ticaret Borsası
2 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 89,25 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığı içinin kilogramı 89,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|89,25
|89,25
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,69
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,10
|5,30
| Mısır
|Kg
|1,03
|1,03
|Buğday (sert)
|Kg
|1,56
|1,56
|Arpa
|Kg
|1,12
|1,12
|Kepek (karışık)
|Kg
|0,40
|0,45
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,48
|3,56
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:11 Kaynak: AA
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