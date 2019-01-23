Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 89,25 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 89,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg89,2589,25
Nohut (naturel) Kg2,502,69
Pirinç (baldo) Kg4,105,30
Mısır Kg1,031,03
Buğday (sert) Kg1,561,56
Arpa Kg1,121,12
Kepek (karışık)Kg0,400,45
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,483,56

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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