Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep
fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|111,00
|111,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|91,00
|91,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|45,00
|45,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,51
|1,51
|Buğday
|Kg
|1,24
|1,41
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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