Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg111,00 111,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg91,0091,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg45,0045,00
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Buğday (sert)Kg1,511,51
Buğday Kg1,241,41

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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