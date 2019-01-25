Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

25 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95-36,47 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95-36,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg35,9536,47
Badem içi (tatlı)Kg47,5052,50
Dana eti (karkas)Kg26,5028,00
Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg2,452,45
Yeşil mercimek Kg4,634,63
Nohut (8 mm)Kg4,144,65
Fasulye (dermason)Kg7,097,28
Mısır (organik)Kg1,431,48
Buğday Kg1,301,30
Pirinç (baldo) Kg4,515,05
Bulgur (köftelik)Kg2,372,37
BarbunyaKg9,169,43
Soya küspesiKg3,803,80
Bulgur (köftelik)Kg2,492,49

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:32 Kaynak: AA

Mısır, Gaziantep, Ekonomi
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