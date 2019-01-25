Gaziantep Ticaret Borsası
25 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95-36,47 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep
fıstığının kilogramı 35,95-36,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,95
|36,47
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|47,50
|52,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,50
|28,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,45
|2,45
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,63
|4,63
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,14
|4,65
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,09
|7,28
| Mısır (organik)
|Kg
|1,43
|1,48
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,30
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,51
|5,05
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,37
|2,37
|Barbunya
|Kg
|9,16
|9,43
|Soya küspesi
|Kg
|3,80
|3,80
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,49
|2,49
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:32 Kaynak: AA
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