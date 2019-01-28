Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığı içinin kilogramı 115,99 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığı içinin kilogramı 115,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,75 34,58
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg38,50 38,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0053,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg115,99 115,99
Kuru üzüm (Besni)Kg19,25 19,25
Kuru üzüm (siyah)Kg13,50 13,50
Bulgur (pilavlık)Kg 2,122,50
Bulgur (köftelik)Kg2,002,50
Nohut (10 mm)Kg5,005,00
Nohut (naturel)Kg 2,622,70
Dana eti (karkas)Kg26,50 26,50
Sığır eti Kg20,0020,00
Tosun eti Kg28,00 28,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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