Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığı içinin kilogramı 115,99 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında boz iç Antep
fıstığı içinin kilogramı 115,99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,75
|34,58
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|38,50
|38,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|53,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|115,99
|115,99
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|19,25
|19,25
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|13,50
|13,50
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 2,12
|2,50
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,00
|2,50
|Nohut (10 mm)
|Kg
|5,00
|5,00
|Nohut (naturel)
|Kg
| 2,62
|2,70
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,50
|26,50
|Sığır eti
|Kg
|20,00
|20,00
|Tosun eti
|Kg
|28,00
|28,00
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:36 Kaynak: AA
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