Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

36 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0035,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg54,0054,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,0083,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,7597,00
Antep fıstığı (yeşil iç-soyulmuş)Kg115,00198,00
Ay çekirdeği (çiğ) Kg10,1610,16
Nohut (naturel) Kg3,203,23
Yeşil mercimek Kg3,643,64
Pirinç (baldo) Kg4,254,95
BuğdayKg1,351,35
Mısır (organik)Kg1,211,21
Kepek (buğday)Kg0,910,95
Fasulye (dermason)Kg6,206,20

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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