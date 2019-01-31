Gaziantep Ticaret Borsası
59 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 105-129,83 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 105-129,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|49,00
|70,25
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|105,00
|129,83
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|83,00
|100,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|82,25
|82,25
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|89,00
|99,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|66,00
|70,25
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|4,00
|5,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|15,00
|15,00
|Sumak (toz)
|Kg
|11,50
|11,50
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|4,85
|4,85
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,50
|3,50
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,94
|0,97
|Buğday
|Kg
|1,25
|1,48
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:24 Kaynak: AA
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