Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 90-120 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 90-120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg90,00120,00
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg 95,0096,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0036,47
Antep fıstığı (kavlak)Kg36,89 36,89
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,50 65,00
Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg165,00165,00
Antep fıstığı ezmesi Kg62,50165,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg70,00 115,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg92,50 102,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0092,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg80,0080,00
Badem içi (tatlı)Kg58,0058,00
Badem içi (kavrulmuş)Kg65,0065,00
Kuru üzüm (Besni)Kg16,18

18,00
Kuru üzüm (siyah)Kg12,50 14,68
Dana eti (karkas)Kg26,0026,50
kırmızı mercimek (iç)Kg3,55

3,55

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Besni, Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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