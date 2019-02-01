Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 90-120 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz iç Antep
fıstığının kilogramı 90-120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|90,00
|120,00
|Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)
|Kg
|95,00
|96,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|36,47
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|36,89
|36,89
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|46,50
|65,00
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|Kg
|165,00
|165,00
|Antep fıstığı ezmesi
|Kg
|62,50
|165,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|115,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|92,50
|102,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|92,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|80,00
|80,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|58,00
|58,00
|Badem içi (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|65,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|16,18
|18,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|12,50
|14,68
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,00
|26,50
|kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,55
|3,55
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:28 Kaynak: AA
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