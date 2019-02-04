Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

10 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 118 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 118 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg118,00118,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg80,0080,00
Fındık (kabuklu)Kg11,0012,00
Fındık içi Kg20,0033,66
Koyun eti (gövde)Kg36,0038,00
Kırmızı biber (pul)Kg15,0016,25
Nohut (naturel) Kg2,502,50
Buğday (sert)Kg1,481,54
Buğday Kg1,301,48
Arpa Kg1,171,17
Mısır Kg1,181,22
Bulgur (köftelik) Kg2,002,13

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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