Gaziantep Ticaret Borsası
10 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 118 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 118 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|118,00
|118,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|80,00
|80,00
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|11,00
|12,00
|Fındık içi
|Kg
|20,00
|33,66
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|36,00
|38,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|15,00
|16,25
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Buğday (sert)
|Kg
|1,48
|1,54
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,48
|Arpa
|Kg
|1,17
|1,17
|Mısır
|Kg
|1,18
|1,22
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,00
|2,13
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:32 Kaynak: AA
Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada
Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu
Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı
43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor