Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

6 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-129 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-129 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,9535,95
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg47,2559,00
Antep fıstığı içi (boz iç)Kg115,00129,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg93,0093,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg50,0060,00
Ceviz Kg40,0053,50
Ceviz (kabuklu)Kg19,0024,00
Kuru üzüm (siyah)Kg10,7513,50
Ay çekirdek içiKg5,045,04
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg2,452,45
Kırmızı mercimek (iç) Kg3,503,70
Pirinç (baldo)Kg4,005,05
Buğday Kg 1,201,60
Mısır (organik)Kg 1,431,49
Bulgur (köftelik) Kg2,122,57
Nohut (8 mm)Kg4,634,65

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:29 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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