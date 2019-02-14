Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 32,80-35,95 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 32,80-35,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg 32,80 35,95
Kırmızı pul biber Kg20,53 21,70
Kırmızı toz biber (1. kalite)Kg 19,5023,56
Dana eti (karkas)Kg 28,00 28,00
Soya küspesi Kg3,80 4,03
Barbunya Kg9,16 9,20
Fasulye (dermason)Kg 7,097,42
Nohut (naturel)Kg2,00 2,00
Nohut (8 mm) Kg 4,65 5,20
Yeşil mercimek Kg 4,61 4,61
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,65 3,85

Bulgur (köftelik)Kg 2,37

2,52

Bulgur (pilavlık)Kg 2,37

2,52
Pirinç (kırık)Kg2,25

2,25

Pirinç (dökme)Kg4,56

4,56

Pirinç (baldo)Kg4,00

 7,50
Mısır (organik)Kg 1,49

1,49

Arpa Kg1,00

1,15

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:49 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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