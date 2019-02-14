Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 32,80-35,95 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 32,80-35,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 32,80
|35,95
|Kırmızı pul biber
|Kg
|20,53
| 21,70
|Kırmızı toz biber (1. kalite)
|Kg
| 19,50
|23,56
|Dana eti (karkas)
|Kg
| 28,00
| 28,00
|Soya küspesi
|Kg
|3,80
|4,03
|Barbunya
|Kg
|9,16
| 9,20
|Fasulye (dermason)
|Kg
| 7,09
|7,42
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,00
|Nohut (8 mm)
|Kg
| 4,65
| 5,20
|Yeşil mercimek
|Kg
| 4,61
| 4,61
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,65
|3,85
|Bulgur (köftelik)
|Kg
| 2,37
|2,52
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 2,37
|2,52
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,25
|2,25
|Pirinç (dökme)
|Kg
|4,56
|4,56
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
| 7,50
|Mısır (organik)
|Kg
|1,49
|1,49
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,15
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:49 Kaynak: AA
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