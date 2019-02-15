Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

4 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00120,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,00 30,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 42,5044,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg73,47 73,47
Fındık (kabuklu) Kg12,00 18,32
Fındık içi Kg25,00 32,50
Fındık içi (2. kalite)Kg24,00 24,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg 30,0038,62
Çiğit (yağlık)Kg 0,82 0,89
Dana eti (karkas)Kg27,00 28,00
Dana eti (kemiksiz)Kg34,73 34,73
Kuzu eti (gövde)Kg34,00 36,25
Kuzu eti (kemiksiz)Kg42,09 42,09
Kuyruk yağı Kg 28,00 33,82
Ciğer Kg47,00 47,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,70 3,70
İrmik (paketli)Kg 1,94 2,15
Makarna (dökme)Kg 2,082,33

Buğday (sert)Kg1,46

1,55

Buğday Kg1,35

1,48

ArpaKg1,001,19

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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