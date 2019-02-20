Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 108-110 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 108-110 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg108,00110,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,50 46,33
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg80,03 88,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 93,0095,00
Antep fıstığı (gül iç)Kg83,50 83,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 79,00 79,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg60,00 60,00
Badem içi (tatlı)Kg 47,5048,00
Çiğit (yağlık)Kg1,02 1,02

Soya küspesi Kg3,804,00
Sumak (toz)Kg 12,00 12,00
Bulgur (köftelik)Kg2,382,38
Kırmızı biber (pul)Kg16,50 17,50
Toz biber Kg15,00 17,50
Kuru nane Kg15,75 15,75
Barbunya Kg9,20 9,20

Fasulye (dermason)Kg7,09

7,09

Nohut (8 mm)Kg4,65

4,65

Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg 3,65

3,72
Yeşil mercimek Kg 4,61

 4,61

Pirinç (baldo)Kg5,28

6,90
Makarna (paketli)Kg2,04

2,60
Bulgur (pilavlık)Kg 2,25

 2,25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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