Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında biber salçasının kilogramı 11,33-16,20 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında biber salçasının kilogramı 11,33-16,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Nohut (naturel) Kg2,003,00
Dana eti (karkas)Kg15,0028,00
Koyun eti (gövde)Kg35,5039,00
Kırmızı pul biber Kg10,4818,96
Biber salçası Kg11,3316,20
ArpaKg1,001,18
Mısır Kg1,161,16
Buğday Kg1,341,60
Buğday (yumuşak)Kg1,201,20

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:56 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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