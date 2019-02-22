Gaziantep Ticaret Borsası

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Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak

Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek