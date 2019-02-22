Gaziantep Ticaret Borsası
2 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 93 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep
fıstığı içinin kilogramı 93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|93,00
|93,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,69
|3,69
|Nohut (naturel)
|Kg
| 2,00
|2,95
|Ayçiçek yağı (ham)
|Kg
|4,70
|4,70
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
|4,70
|6,00
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|15,00
|15,00
|Aspir yağı (ithal)
|Kg
|4,76
|4,76
| Nar konsantresi (saf)
|Kg
|18,66
|18,66
|Zeytin (siyah)
|Kg
| 3,60
| 3,60
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
|18,73
|18,76
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,00
|2,00
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,15
|2,15
|Pirinç (dökme)
|Kg
| 3,20
| 3,60
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,23
|4,23
|Buğday (sert)
|Kg
|1,52
|1,52
|Buğday
|Kg
|1,38
|1,38
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: AA
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