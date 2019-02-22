Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 93 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg93,0093,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,69 3,69
Nohut (naturel)Kg 2,002,95
Ayçiçek yağı (ham)Kg4,70 4,70

Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,70 6,00
Zeytinyağı (ham)Kg15,0015,00
Aspir yağı (ithal)Kg4,76 4,76

Nar konsantresi (saf)Kg18,66 18,66
Zeytin (siyah)Kg 3,60 3,60
Kırmızı biber (çöpsüz)Kg18,73 18,76

Bulgur (köftelik)Kg2,002,00
Bulgur (pilavlık)Kg2,152,15
Pirinç (dökme)Kg 3,20 3,60
Pirinç (baldo)Kg4,23 4,23
Buğday (sert)Kg1,52 1,52
Buğday Kg1,38 1,38

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Nar, Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı

Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 13:07:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]