Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

8 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 52,50 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 52,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg52,5052,50
MenengiçKg10,0010,00
Kırmızı kabuklu mercimekKg2,252,25
Bulgur (köftelik) Kg1,921,92
BuğdayKg1,251,63
Bulgur (pilavlık)Kg2,002,40
Arpa Kg1,141,14
Sarımsak (kuru)Kg5,575,57
Kepek (buğday)

Kg

0,70 0,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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