Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 52,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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