Gaziantep Ticaret Borsası
42 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25 ile 88,00 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 82,25 ile 88,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|31,20
|31,20
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|35,00
|35,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|82,25
|88,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|10,25
|10,25
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|27,10
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,59
|3,59
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,50
|4,50
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,81
|3,81
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,20
|5,10
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,13
|2,13
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,28
|2,31
|Arpa
|Kg
|1,14
|1,14
|Mısır
|Kg
|1,13
|1,14
|Kepek (bulgur)
|Kg
|0,74
|0,74
|Buğday
|Kg
|1,20
|1,56
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:26 Kaynak: AA
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