Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

54 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,54-3,66 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,54-3,66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (sert)Kg1,50 1,50
Buğday (kırık)Kg1,051,06
Buğday Kg 1,251,55
Arpa Kg 1,14 1,15

Mısır (organik)Kg1,21 1,21

Pirinç (baldo)Kg1,21 6,51
Pirinç (dökme)Kg3,70 4,55
Bulgur (pilavlık) Kg2,012,10
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,54

3,66
Nohut (naturel)Kg 2,59

 2,60
Fasulye (dermason)Kg5,06

5,74
Dana eti (karkas)Kg27,25

28,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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