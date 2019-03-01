Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 142 iradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz iç Antep
fıstığının kilogramı 100 ila 142 iradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|142,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 30,50
|32,87
|Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|69,00
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|Kg
|153,00
|153,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|81,50
|97,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş elek altı)
|Kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|83,51
|92,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|83,00
|92,50
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|75,00
|Karışık çerez
|Kg
|24,50
|24,50
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|17,13
|24,35
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|15,00
|15,00
|Buğday
|Kg
|1,25
|1,47
|Arpa
|Kg
| 1,17
| 1,17
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:30 Kaynak: AA
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