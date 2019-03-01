Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 142 iradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 142 iradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00142,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 30,5032,87
Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg75,0075,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,00 69,00
Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg153,00 153,00

Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg81,50 97,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş elek altı)Kg50,0050,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg83,51 92,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,0092,50
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg65,0075,00
Karışık çerez Kg24,50 24,50

Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg17,13 24,35
Zeytinyağı (ham)Kg15,0015,00
Buğday Kg1,25 1,47
ArpaKg 1,17

 1,17

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:30 Kaynak: AA

Siirt, Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor

Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:01:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]