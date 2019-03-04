Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 135 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0065,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00135,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg78,00121,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg90,00 105,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,00 88,00

Antep fıstığı içi (sıra içi)Kg93,0093,00
Antep fıstığı ( yeşil iç)Kg158,50170,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg83,51 92,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,0092,50
Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı) Kg35,0035,00
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg24,30 24,30

Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg17,13 24,35
Zeytinyağı (ham)Kg11,0011,00
Buğday Kg1,401,65
MısırKg1,05

1,19

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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