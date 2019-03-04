Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 135 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 ila 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|65,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|135,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|78,00
|121,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|90,00
|105,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|88,00
|Antep fıstığı içi (sıra içi)
|Kg
|93,00
|93,00
|Antep fıstığı ( yeşil iç)
|Kg
|158,50
|170,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|83,51
|92,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|83,00
|92,50
|Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı)
|Kg
|35,00
|35,00
|Ceviz (kabuklu-kuru)
|Kg
|24,30
|24,30
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|17,13
|24,35
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|11,00
|11,00
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,65
|Mısır
|Kg
|1,05
|1,19
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:29 Kaynak: AA
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