Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90,79 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|90,79
|90,79
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|61,28
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|78,00
|88,47
|Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)
|Kg
| 72,00
| 72,00
|Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|153,00
|153,00
|Muz
|Kg
|7,79
|7,79
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,00
|18,00
|Kuş üzümü
|Kg
| 12,00
| 12,00
|İrmik (paketli)
|Kg
|2,30
| 2,45
|Makarna (paketli)
|Kg
| 2,03
|2,50
|Makarna (dökme)
|Kg
|1,70
|2,60
|Nişasta (buğday)
|Kg
|4,40
|4,80
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,30
|2,30
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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