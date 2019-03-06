Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

23 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,00 90,00
Pirinç (baldo)Kg4,35 4,35
Pirinç (dökme)Kg3,76 3,76
Fasulye (dermason)Kg6,40 6,40
Ayçiçek yağı (ham)Kg4,70 4,70
Ayçiçek yağı (18 litre teneke)Adet95,50 109,26
Koyun eti (gövde)Kg 35,00 38,03
Koyun eti (but)Kg 35,5036,50
Koyun eti (bonfile)Kg 40,01 41,42

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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