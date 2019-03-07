Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-105 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 104-105 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg104,00105,00
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg46,0050,00
Antep fıstığı (kavrulmuş-elek altı)Kg27,01 28,00
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg90,00 95,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg82,25 85,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0050,00
Ceviz (kuru-kabuklu)Kg20,00 20,27
Badem içi (tatlı)Kg 50,50 50,50
Soya küspesi

Kg3,803,80
Zeytinyağı (ham)Kg 12,83 12,83

Sumak (toz)Kg10,0010,00
Dana eti (karkas)Kg27,25

27,35

Barbunya Kg9,20

9,20

Fasulye (dermason)Kg7,09

7,42

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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