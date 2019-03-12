Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

15 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 106-107 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 106-107 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg106,00107,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg69,00 69,59
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 50,00 50,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 39,00 39,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg 35,2538,05
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg29,8734,01
Dana eti Kg27,0029,50
Sığır eti Kg 22,04 23,00
Barbunya Kg9,20 9,43

Fasulye (dermason)Kg 6,33

7,09
Nohut (8 mm)Kg 4,65

 4,65

Kırmızı mercimek (iç)Kg 3,72

 3,72

Yeşil mercimek Kg 2,40

 2,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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