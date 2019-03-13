Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
'nda boz iç Antep
fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|31,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|49,00
|49,00
|Antep fıstığı içi (boz iç)
|Kg
|119,00
|119,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|84,74
|92,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|76,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)
|Kg
|67,00
|67,00
| Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|10,00
|11,90
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,91
|27,24
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,60
|3,60
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,14
|3,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
|5,25
|Buğday
|Kg
|1,22
|1,58
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,02
|1,02
|Kepek (mısır)
|Kg
|1,04
|1,04
|Pirinç (kırık)
|Kg
|1,90
|1,90
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:11 Kaynak: AA
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