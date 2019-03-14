Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,9535,95
Dana eti (karkas)Kg27,8027,80
Fındık içiKg31,0031,00
Fındık (kavrulmuş)Kg36,7536,75
Buğday Kg1,201,59
Arpa Kg1,171,17
Mısır Kg1,121,12
Buğday (yemlik)Kg0,990,99
Kırmızı pul biber (2. kalite)Kg14,0014,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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