Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,95
|35,95
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,80
|27,80
|Fındık içi
|Kg
|31,00
|31,00
|Fındık (kavrulmuş)
|Kg
|36,75
|36,75
|Buğday
|Kg
|1,20
|1,59
|Arpa
|Kg
|1,17
|1,17
|Mısır
|Kg
|1,12
|1,12
|Buğday (yemlik)
|Kg
|0,99
|0,99
|Kırmızı pul biber (2. kalite)
|Kg
|14,00
|14,00
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: AA
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