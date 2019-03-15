Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg42,0042,00
Antep fıstığı kabuklu (2. kalite) Kg24,0024,00
Antep fıstığı (kavlak 2. kalite)Kg 32,40 32,82
Antep fıstığı (çıtlak kavlak 2. kalite)Kg34,00 34,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş 2. kalite)Kg 50,00 50,00

Zeytin (siyah)Kg3,50 4,50
Fasulye (dermason)Kg5,21 5,21
Nohut (naturel)Kg 2,59 2,59
Mısır unu Kg1,50 1,85
Buğday unu Kg1,23

2,80
Pirinç (dökme)Kg3,97

4,75
Pirinç (baldo)Kg 5,54 7,22
Buğday Kg 1,20 1,62

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendilerini Yaktılar; O Anlar Kamerada

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Satışı Yasak Olan Şahinleri Pazarlayanlara 10 Bin TL Ceza Uygulanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:16:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]