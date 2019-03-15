Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|42,00
|42,00
|Antep fıstığı kabuklu (2. kalite)
|Kg
|24,00
|24,00
|Antep fıstığı (kavlak 2. kalite)
|Kg
| 32,40
| 32,82
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak 2. kalite)
|Kg
|34,00
|34,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş 2. kalite)
|Kg
| 50,00
| 50,00
|Zeytin (siyah)
|Kg
|3,50
|4,50
|Fasulye (dermason)
|Kg
|5,21
|5,21
|Nohut (naturel)
|Kg
| 2,59
| 2,59
|Mısır unu
|Kg
|1,50
|1,85
|Buğday unu
|Kg
|1,23
|2,80
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,97
|4,75
|Pirinç (baldo)
|Kg
| 5,54
| 7,22
|Buğday
|Kg
| 1,20
|1,62
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA
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