Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

46 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-120 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00120,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,0053,00
Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite) Kg44,0044,00
Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)Kg80,00 80,00
Zeytinyağı (ham)Kg11,00 13,80
Buğday (yumuşak)Kg1,20 1,20
Buğday (kırık)Kg 0,931,00
Buğday Kg 1,21 1,21
Arpa Kg1,15 1,18
Bulgur (pilavlık)Kg2,00

2,00
Bulgur (köftelik)Kg2,002,10
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,202,20
Nohut (naturel)Kg2,002,80

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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