Gaziantep Ticaret Borsası
46 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-120 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|105,00
|120,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|46,00
|53,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)
|Kg
|44,00
|44,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)
|Kg
|80,00
|80,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|11,00
|13,80
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,20
|1,20
|Buğday (kırık)
|Kg
| 0,93
|1,00
|Buğday
|Kg
| 1,21
| 1,21
|Arpa
|Kg
|1,15
| 1,18
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,00
|2,00
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,00
|2,10
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,20
|2,20
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,80
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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