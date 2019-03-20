Gaziantep Ticaret Borsası
59 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 84 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
'nda kırmızı iç Antep
fıstığının kilogramı 84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|84,00
|84,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,00
|36,47
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|65,00
|65,00
|Ceviz içi
|Kg
|38,50
|54,45
|Ceviz kabuklu
|Kg
|11,00
|13,80
|Fındık içi
|Kg
| 30,69
|48,76
| Nar konsantresi
|Kg
| 18,79
| 18,79
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
| 18,80
| 18,80
|Kırmızı pul biber
|Kg
|13,50
|15,00
|Sumak (toz)
|Kg
|12,50
|12,50
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
| 36,00
| 36,00
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,00
|28,00
|Ciğer
|Kg
| 47,00
| 47,00
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:42 Kaynak: AA
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