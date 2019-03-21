Gaziantep Ticaret Borsası
21 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı pul biberin kilogramı 15 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı pul biberin kilogramı 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı pul biber
|Kg
|15,00
|15,00
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
|13,50
|13,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|28,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
| 36,00
|36,50
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|34,66
| 39,40
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,00
|28,00
|Gömlek yağı
|Kg
| 4,00
| 4,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
| 2,25
|2,60
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,02
|2,85
|Buğday
|Kg
| 1,24
| 1,63
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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