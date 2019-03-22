Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 86-88 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 86-88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|86,00
|88,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|41,20
|41,20
|Badem içi (tatlı)
|Kg
| 47,00
| 48,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|18,00
|19,00
|Kuru soğan
|Kg
| 2,25
|2,29
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
| 34,50
|38,00
|Kuyruk yağı
|Kg
|27,00
|27,00
|Buğday
|Kg
| 1,26
|1,63
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,16
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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