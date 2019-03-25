Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

15 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80,19 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,4736,47
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg52,5052,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,1980,19
Kuru üzüm (siyah)Kg11,5014,50
Kırmızı pul biberKg15,0018,00
Dana eti (karkas)Kg27,0027,56
Kırmızı kabuklu mercimekKg2,402,40
BuğdayKg1,321,56
Bulgur (köftelik)Kg2,132,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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