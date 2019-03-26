Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

51 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg124,00124,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg94,0094,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg91,50 99,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg88,0092,00
Antep fıstığı (boz kavlak) Kg40,0040,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg 36,0039,59
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 30,7536,46
MahlepKg70,0070,00
Nohut (naturel)Kg2,002,25
Bulgur (pilavlık)Kg 2,00

 2,15

Pirinç (baldo)Kg4,004,00
Buğday Kg 1,56

 1,56

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:00 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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