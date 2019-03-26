Gaziantep Ticaret Borsası
51 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|124,00
|124,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|94,00
|94,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|91,50
|99,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|88,00
|92,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|40,00
|40,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
| 36,00
|39,59
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 30,75
|36,46
|Mahlep
|Kg
|70,00
|70,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,25
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 2,00
| 2,15
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
|4,00
|Buğday
|Kg
| 1,56
| 1,56
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:00 Kaynak: AA
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