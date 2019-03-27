Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83-93,50 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83-93,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,0093,50
Badem içi (tatlı) Kg39,0039,00
Buğday Kg1,51 1,51
Mısır Kg1,18 1,18
Pirinç (dökme)Kg 3,333,70
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,79 4,79
Mercimek (sarı iç)Kg 6,04 6,04
Nohut (naturel)Kg 3,00 3,00
Zeytinyağı (ham)Kg14,0014,00
Soya yağı Kg 3,72 3,72
Kanola yağı Kg 1,43 1,43

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Mısır, Gaziantep, Ekonomi
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