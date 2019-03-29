Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|90,00
|90,00
|Kanola
|Kg
|1,42
|1,42
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|2,50
|Mercimek (unu)
|Kg
|0,92
|0,92
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,61
|3,66
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,56
|3,56
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,59
|3,59
|Buğday
|Kg
|1,27
|1,68
|Arpa
|Kg
|1,21
|1,21
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
|4,25
|Pirinç (dökme)
|Kg
| 3,46
| 3,61
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,08
|2,52
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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