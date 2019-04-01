Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

36 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 113,74-142,50 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 113,74-142,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg24,0030,50
Antep fıstığı kabuklu (kavlak) Kg35,0435,04
Antep fıstığı (kavlak- elekaltı)Kg26,0027,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,00 62,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg113,74142,50
Antep fıstığı (meverdi)Kg92,00114,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg78,00105,00
Siirt fıstığı (kavlak)Kg54,5654,56
Pirinç (baldo) Kg4,205,10
Mısır Kg1,14

1,14
Arpa Kg1,101,22
Buğday Kg1,301,67
Bulgur (köftelik)Kg1,952,28

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:44 Kaynak: AA

Siirt, Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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