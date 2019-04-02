Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

53 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 45-65 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 45-65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,50 35,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0065,00
Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg 43,0044,00
Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı))Kg36,73 36,73
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg90,00 95,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,00 83,00
Soya küspesi Kg3,803,80
Soya yağı (rafine)Kg4,35 4,35
Barbunya Kg9,509,50
Fasulye (dermason)Kg7,09 7,42
Nohut (naturel)Kg 2,50 2,50

Nohut (8mm)Kg3,95 3,95
Nohut (9mm)Kg4,95 4,95

Mercimek sarı iç (organik)Kg6,02

6,02

Mercimek kırmızı içKg3,87

3,91
Pirinç (baldo)Kg 4,79

7,58

Pirinç (kırık) Kg2,25

2,25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA

Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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