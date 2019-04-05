Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

41 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı kilogramı 88,47 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı kilogramı 88,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0035,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0050,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,5390,79
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg88,4788,47
Kuru üzüm (siyah)Kg16,00 16,00
Pirinç (baldo) Kg4,305,00
Pirinç (dökme) Kg3,703,70
BuğdayKg1,601,69
MısırKg1,001,00
Kepek (buğday)Kg0,740,95
Kepek (mısır)Kg1,041,04
Bulgur (çekilmiş)Kg1,792,25
MercimekKg3,243,24
Ay çekirdeği (çiğ)Kg3,813,81
Ay çekirdeği içi Kg5,305,30
Buğday (sert)Kg1,751,75
Arpa (2. kalite)Kg1,051,05

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:28 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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