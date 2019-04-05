Gaziantep Ticaret Borsası
41 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı kilogramı 88,47 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı kilogramı 88,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|35,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|50,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|83,53
|90,79
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|88,47
|88,47
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|16,00
|16,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,30
|5,00
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,70
|3,70
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,69
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,00
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,74
|0,95
|Kepek (mısır)
|Kg
|1,04
|1,04
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|1,79
|2,25
|Mercimek
|Kg
|3,24
|3,24
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|3,81
|3,81
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,30
|5,30
|Buğday (sert)
|Kg
|1,75
|1,75
|Arpa (2. kalite)
|Kg
|1,05
|1,05
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:28 Kaynak: AA
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