Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-36,50 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-36,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0036,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg117,00130,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,0098,00
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg100,00110,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,00 61,00
Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,622,72
Nohut (naturel)Kg2,102,60
Buğday (sert)Kg1,691,74
Buğday (ekmeklik)Kg1,351,39
Mısır (birinci sınıf)Kg1,081,10
Koyun etiKg35,0038,00
Kuzu etiKg39,8440,93
Un (baklavalık 50 kg)Ad122,77122,77
Un (buğday)Kg1,621,82
Un (mısır)Kg1,502,20
Arpa (çakır)Kg1,351,36
Kepek (buğday)Kg0,850,98

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Mısır, Gaziantep, Ekonomi
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