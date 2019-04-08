Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-36,50 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep
fıstığının kilogramı 33-36,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|36,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|117,00
|130,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|93,00
|98,00
|Antep fıstığı (meverdi iç)
|Kg
|100,00
|110,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|61,00
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|2,62
|2,72
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,10
|2,60
|Buğday (sert)
|Kg
|1,69
|1,74
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,35
|1,39
| Mısır (birinci sınıf)
|Kg
|1,08
|1,10
|Koyun eti
|Kg
|35,00
|38,00
| Kuzu eti
|Kg
|39,84
|40,93
|Un (baklavalık 50 kg)
|Ad
|122,77
|122,77
|Un (buğday)
|Kg
|1,62
|1,82
|Un (mısır)
|Kg
|1,50
|2,20
|Arpa (çakır)
|Kg
|1,35
|1,36
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,85
|0,98
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA
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