Gaziantep Ticaret Borsası
36 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 112 ila 115 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:21 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 112 ila 115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,00
|34,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|112,00
|115,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|55,00
|55,00
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|3,75
|3,85
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,20
|2,66
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,09
|7,80
|Barbunya
|Kg
|7,90
|9,50
|Bulgur (köftelik)
|Ad
|2,60
|2,60
|Buğday (aşurelik)
|Ad
|2,35
|2,49
|Nişasta (mısır)
|Kg
|2,58
|2,58
|Pirinç (baldo)
|Kg
|7,37
|7,50
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,55
|2,55
|Buğday (sert)
|Kg
|1,80
|1,80
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,95
|3,95
Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi
Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı
Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor
Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı