Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

36 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 112 ila 115 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 112 ila 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,0034,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg112,00115,00
Badem içi (tatlı)Kg55,0055,00
Mercimek (kırmızı kabuklu) Kg3,753,85
Nohut (naturel)Kg2,202,66
Fasulye (dermason)Kg7,097,80
BarbunyaKg7,909,50
Bulgur (köftelik)Ad2,602,60
Buğday (aşurelik)Ad2,352,49
Nişasta (mısır)Kg2,582,58
Pirinç (baldo)Kg7,377,50
Pirinç (kırık)Kg2,552,55
Buğday (sert)Kg1,801,80
Nohut (8 mm) Kg3,953,95
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:21 Kaynak: AA
Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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