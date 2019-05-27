Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 liradan satıldı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:32 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep
fıstığının kilogramı 33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|33,00
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|6,09
|6,09
|Kırmızı pul biber
|Kg
|20,53
|22,03
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|39,00
|39,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,57
|3,20
|Buğday
|Kg
|1,84
|1,86
| Mısır
|Kg
|1,32
|1,32
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,20
|2,33
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