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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 133-135 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 133-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg133,00135,00
Ceviz içi Kg41,00 56,13
Kabuklu ceviz (kuru)Kg17,1841,58
Kuru üzüm (siyah)Kg11,00 17,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg48,0051,48
Mahlep Kg60,0060,00
Kırmızı pul biber Kg 15,0019,00
Dana eti (karkas)Kg28,4131,00
Mısır Kg1,101,18
BuğdayKg1,731,95
Kepek (buğday)Kg0,801,80
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:33 Kaynak: AA
Gaziantep, Ekonomi
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