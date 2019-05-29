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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 102-105 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 102-105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg102,00105,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg112,00 115,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 59,00 59,00
Badem içi (tatlı)Kg 56,00 56,00
Fındık içi (ekstra) Kg50,0050,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg58,00 58,00
Dana eti (karkas)Kg 28,50 29,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,67 2,77
Nohut (naturel)Kg 2,933,08
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:47 Kaynak: AA
Gaziantep, Ekonomi
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