Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 102-105 liradan satıldı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:47 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep
fıstığının kilogramı 102-105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|102,00
|105,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|112,00
|115,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
| 59,00
| 59,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
| 56,00
| 56,00
|Fındık içi (ekstra)
|Kg
|50,00
|50,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|58,00
|58,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,50
|29,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,67
|2,77
|Nohut (naturel)
|Kg
| 2,93
|3,08
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