Gaziantep Ticaret Borsası
5 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 ila 42,72 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:24 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 ila 42,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|42,72
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,40
|96,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|12,50
|16,30
|Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|10,00
|10,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,50
|28,50
|Tosun eti
|Kg
|28,50
|28,50
|Mısır
|Kg
|1,21
|1,21
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,05
|1,05
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|2,20
|3,02
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