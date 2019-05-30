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Gaziantep Ticaret Borsası

5 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 ila 42,72 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33 ila 42,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,00 42,72
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,4096,00
Kuru üzüm (siyah)Kg12,5016,30
Zeytinyağı (naturel)Kg10,00 10,00
Dana eti (karkas)Kg28,5028,50
Tosun eti Kg28,5028,50
Mısır Kg1,211,21
Buğday (kırık)Kg1,051,05
Bulgur (çekilmiş)
Kg2,203,02
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:24 Kaynak: AA
Mısır, Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi
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