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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı kilogramı 92,50-110 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı kilogramı 92,50-110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,50 40,00
Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg66,17 66,17
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 50,0063,75
Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00 115,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 92,50110,00
Ceviz içi Kg50,0060,00
Ceviz içi (kırık)Kg 23,0031,00
Badem içi (tatlı)Kg 66,36 66,36
Fındık (kabuklu)Kg14,50 38,00
Fındık içi Kg 37,0039,50
Fındık içi (kavrulmuş)Kg42,00 53,50
Susam Kg16,0016,00
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası
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