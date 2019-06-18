Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 37-38 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:50 Kaynak: AA
'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 37-38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,00
|38,00
| Zeytinyağı (ham)
|Kg
|9,90
|10,00
|Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|15,50
|15,50
|Buğday
|Kg
|1,36
|1,87
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,99
|1,24
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,83
|1,20
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