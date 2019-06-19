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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87-95 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87-95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg87,00 95,00
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg105,00105,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg 45,00 45,00
Buğday Kg1,371,61
Mısır Kg 1,181,25
Kuzu eti (gövde)Kg36,0042,20
Kuyruk yağı Kg26,00
27,85
Un (baklavalık)Kg3,30
3,70
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Mısır, Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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