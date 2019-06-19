Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87-95 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:51 Kaynak: AA
'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87-95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|87,00
|95,00
|Antep fıstığı (meverdi iç)
|Kg
|105,00
|105,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
| 45,00
| 45,00
|Buğday
|Kg
|1,37
|1,61
| Mısır
|Kg
| 1,18
|1,25
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|36,00
|42,20
|Kuyruk yağı
|Kg
|26,00
|27,85
|Un (baklavalık)
|Kg
|3,30
|3,70
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