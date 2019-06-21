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Gaziantep Ticaret Borsası

30 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 102-130 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 102-130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,50 43,27
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,0062,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg102,00130,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg104,00 104,00
Dana eti (karkas)Kg29,0030,00
Kuzu eti (gövde) Kg30,0039,00
Nane (kuru)Kg 10,0010,00
Sumak (toz)Kg8,008,00
Çörek otu Kg9,00 10,80
KimyonKg12,0012,00
BuğdayKg1,331,72
ArpaKg1,201,20
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:20 Kaynak: AA
Kuzu, Gaziantep, Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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