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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kemiksiz kuzu etinin kilogramı 40,50-42,16 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kemiksiz kuzu etinin kilogramı 40,50-42,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuzu eti (kemiksiz)Kg40,5042,16
Dana eti (karkas)Kg31,25 31,25
Koyun eti (gövde)Kg 30,0040,00
Buğday (sert)Kg 1,73 1,73
Buğday (kırık)Kg0,95 0,95
BuğdayKg 1,36 1,82
Makarna (dökme)Kg 1,91 1,91
Siirt fıstığı (kavlak)Kg49,00 49,00
Kimyon Kg17,00 17,00
Nane (kuru)Kg9,0012,00
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:35 Kaynak: AA
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