Gaziantep Ticaret Borsası
31 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 139-140 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:10 Kaynak: AA
'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 139-140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|48,00
|48,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|53,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|139,00
|140,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş-2. kalite)
|Kg
|40,50
|49,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,80
|15,00
|Buğday
|Kg
|1,36
|1,77
| Mısır
|Kg
|1,15
|1,15
|Buğday (sert)
|Kg
|1,61
|1,81
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
|13,75
|15,20
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