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Gaziantep Ticaret Borsası

15 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,59 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 3,593,59
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,40
2,40
Kırmızı mercimek (iç ithal)Kg 3,14
 3,14
Buğday (sert)Kg1,64 1,64
Buğday Kg 1,361,50
Arpa Kg1,201,20
Pirinç (baldo)Kg5,14 5,20
Pirinç (kırık)Kg1,901,90
Bulgur (pilavlık)Kg 2,37 2,51
Nohut (naturel)Kg3,28 3,28
Soya yağı (ithal)Kg3,82 4,07
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:31 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası, Ekonomi
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